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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليابان: إعادة فتح مبنى الركاب 2 بمطار هانيدا أمام الرحلات الدولية بعد إغلاقه بسبب كورونا

مطار هانيدا
مطار هانيدا

 

 أعادت السلطات في مطار هانيدا الدولي بالعاصمة اليابانية (طوكيو) فتح مبنى الركاب رقم 2 أمام الرحلات الدولية عقب إغلاقه منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء أن المطار بدأ في استقبال المسافرين الدوليين في حوالي الساعة السادسة والنصف صباح اليوم، مشيرا إلى أنه تم إجراء توسعة على مبنى الركاب رقم 2 من أجل استيعاب أكبر عدد من المسافرين الدوليين القادمين والمغادرين.
وأضاف التلفزيون أنه تم إغلاق مبنى الركاب رقم 2 في عام 2020 عقب أسبوعين فقط من بداية العمل به بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) واستخدامه فقط للرحلات الداخلية، في حين تم استخدام مبنى الركاب رقم 3 للرحلات الدولية عقب الإغلاق.

اليابان الرحلات الدولية مطار هانيدا الدولي طوكيو كوفيد-19

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