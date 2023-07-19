لجان الحوار الوطنى تواصل اجتماعاتها لصياغة التوصيات النهائية لعدد من القضايا

تواصل اللجان الخاصة بصياغة التوصيات والمقترحات بالحوار الوطني اجتماعاتها المغلقة، اليوم الأربعاء، لصياغة التوصيات الخاصة ببعض القضايا داخل اللجان الفرعية بشكلها النهائي؛ تمهيدًا لرفعها لمجلس الأمناء، ومن ثم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ اللازم بشأنها.

وتعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، اليوم، اجتماعًا لمناقشة النظم الانتخابية المختلفة في ضوء جلسة المناقشات التي عقدتها اللجنة بشأن النظام الانتخابي بحضور كل الأحزاب والقوى السياسية، وذلك بهدف الاتفاق على النظام الأمثل للانتخابات في مصر، وصياغة التوصيات النهائية في هذا الشأن.

وقال الدكتور محمد عبدالغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، إن الاجتماع سوف يحضره ممثلون عن مؤيدي القائمة المطلقة وممثلون عن القائمة النسبية، وعدد من خبراء القانون والدستور، منهم الدكتور عبدالسلام نوير، والدكتور أسامة صالح، والدكتور جابر نصار، والمستشار إبراهيم هنيدي وغيرهم.

وأوضح عبدالغني، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الاجتماع يهدف إلى محاولة الوصول إلى مساحات مشتركة للوصول إلى توافق حول النظام الانتخابي الأمثل بشكل يشعر المواطنين بأن هناك انتخابات حقيقية ويحقق أفضل تمثيل نيابي.

وأشار إلى أن الجلسات العامة الماضية كانت جلسات استماع أكثر منها جلسات اتفاق ومناقشة، وخلال جلسة الأربعاء للجنة سيستعرض كل فريق رؤيته وتحفظاته، فيما سيتولى الفريق الآخر رؤيته لتجاوز المخاوف في كل قائمة، بهدف الوصول إلى النظام الأمثل، واستيعاب كل الآراء والتحديات الدستورية.