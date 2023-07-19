"الأرصاد": استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة والمحسوسة تصل 45 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلًا على كل الأنحاء.



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح محدودا على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء:

القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26.

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 29.

أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 30.