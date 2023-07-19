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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب منطقة ساحل أمريكا الوسطى

مقياس ريختر
مقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة منطقة ساحل أمريكا الوسطى، حيث شعر السكان في أجزاء من السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا بهزات الزلزال.

وحدث الزلزال في الساعة 6:22 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، وكان مركزه على بُعد حوالي 76 كيلومترًا جنوب شرق مدينة سان ميجيل في السلفادور أو 94 كيلومترًا غرب مدينة تشينانديجا في نيكاراجوا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن قوة الزلزال تقدر مبدئياً بـ 6.5 درجة، وهو أقل من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 6.6 درجة. ووقع الزلزال على عمق حوالي 69 كيلومترًا تحت سطح البحر.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات، ولكن شعر السكان في أجزاء من السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا بهزات الزلزال.

وأكد مركز الإنذار من تسونامي في الولايات المتحدة أنه بناءً على معلومات الزلزال وسجلات التسونامي التاريخية، لا يُتوقع أن يتسبب الزلزال في حدوث تسونامي.

 

الحزام الناري

 

وتقع أمريكا الوسطى على حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تحتوي على سلسلة من خطوط الصدوع المحيطة بحوض المحيط الهادئ، وتتعرض المنطقة بشكل متكرر للزلازل الكبيرة.

وبحسب المعهد الجيولوجي البريطاني وكذلك المعهد الأمريكي، فإن أكثر من 80% من الزلازل في الحزام الناري، تحدث نتيجة الحركة التكتونية المستمرة للصفائح في هذه المنطقة.

ويمتد الحزام الناري هذا، من تشيلي شمالاً على طول ساحل المحيط الهادئ لأمريكا الجنوبية إلى المكسيك في أمريكا الشمالية، مروراً بالساحل الغربي للولايات المتحدة، إلى الأجزاء الجنوبية من ألاسكا، ويمتد ليشمل جزر ألوتيان في المحيط الهادئ، واليابان، والفلبين، وغينيا الجديدة، وجزر جنوب غرب المحيط الهادئ ونيوزيلندا، بحسب وورلد أتلس، وفق موقع "الحرة".

ومن أبرز الزلازل التي وقعت في المنطقة زلزال تشيلي (1920) وزلزال فالديفيا (1960)، وزلزال ألاسكا (1964)، حسب المعهد الجيولوجي الأمريكي.

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزال مناطق ساحلية أمريكا الوسطى سلفادور هندوراس نيكاراجوا

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