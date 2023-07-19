"طفطف المانجو" يستعد لانطلاق المهرجان الأول في كورنيش السويس (صور)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السويس، صورًا لطفطف يحمل شعار مهرجان المانجو الأول في السويس والذي من المقرر أن ينطلق الخميس المقبل.

وحرص بعض رواد منطقة الكورنيش ومدخل بورتوفيق على التقاط الصور بجوار الطفطف الذي أضاف له دهانه بلون المانجو الشهير المزيد من البهجة.

وأعلنت اللجنة المسئولة عن تنظم مهرجان المانجو الأول بالسويس، وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج المهرجان والذي من المقرر أن يستمر ٦٠ يوما من تاريخ انطلاقه غدًا الخميس.

وقال عضو مجلس الشيوخ أحمد خشانة والمسئول عن تنظيم المهرجان، إن تنظيم مثل هذا الحدث شرف لأي شخص لأنه يحمل اسم السويس.

وأكد خشانة في تصريح خاص لـ “الدستور”، أن اللجنة المنظمة حرصت على التخصص في إسناد الأدوار التنظيمية كل في مجاله، مشيرًا إلى أن ذلك هو الأسلوب الذي يساعد على إنجاح أي فاعلية.

ووجه أمين عام حزب مستقل وطن في السويس، الشكر لجميع مراسلي القنوات والصحف في السويس اللذين استجابوا لدعوة اللجنة المنظمة للمهرجان لوضع الملامح الأساسية للتغطية الإعلامية لهذا الحدث المهم.

وأشار خشانة إلى أن محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر يولي هذا المهرجان اهتماما كبيرا وقدم كل سبل الدعم لظهور مهرجان المانجو الأول بالشكل اللائق باسم السويس ومكانة مصر.

وأوضح أن موكب المانجو سينطلق من نهاية كورنيش السويس في السادسة من مساء الخميس إيذانا بانطلاق فعاليات المهرجان.

ولفت إلى أن برنامج المهرجان يشمل العديد من الفقرات أهمها فقرات السمسمية بصفتها الآلة الموسيقية التي تعبر عن تراث وفولكلور السويس ومدن القناة بشكل عام.

وأكد شوشة، أن جميع أعضاء اللجنة المنظمة يعملون منذ أسابيع بشكل متواصل لخروج المهرجان بالشكل اللائق ليكون عند حسن ظن محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر الذي لم يبخل بكل أوجه الدعم.

طفطف المانجو

طفطف المانجو

طفطف المانجو

طفطف المانجو

طفطف المانجو

طفطف المانجو