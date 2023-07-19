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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح إثر وقوع حادث مرورى فى البحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 6 أشخاص بينهم 5 من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق مصر إسكندرية الزراعي أمام قرية صفط الحرية بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى إيتاي العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير  أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة ايتاي البارود يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص بجروح جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من: قطاطيف رشوان عبدالحق، 47 سنة، هاني ابراهيم محمد، 45 سنة، محمد عبدالحق رشوان، 15 سنة، عبدالحق رشوان عبدالحق، 50 سنة، عمر عبدالحق رشوان، عامين، إيمان عبدالحق رشوان، 19 سنة، جميعهم مقيمون شبراخيت بمحافظة البحيرة، ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة.

 

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إبراهيم محمد 5 من أسرة واحدة ادث مرورى أجرأ 6 أشخاص اتخاذ الإجراءات

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