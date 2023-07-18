أشرف عقبة يكشف أعراض الإجهاد الحرارى والفرق بينه وبين ضربة الشمس

قال د. أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، إن الإجهاد الحراري يكون نتيجة التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر أو العمل لفترة طويلة تحت أشعة الشمس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن ارتفاع درجة الحرارة والتعرق وفقدان الشهية وصعوبة التنفس وآلامًا في المفاصل كل هذه أعراض الإجهاد الحراري.

وتابع، أن أعراض الدوار والصداع والتشنجات وفقدان الوعي هذا ما يسمى بضربة الشمس وتحتاج للتعامل مع المريض بشكل سريع ونقله للمستشفى إذا لزم الأمر، وذلك لأن هذه الحالة من الممكن أن تؤدي للوفيات.

نصائح للمواطنين عن كيفية التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة

ونصح المواطنين بارتداء ملابس فاتحة ووضع أغطية رأس وشرب سوائل ويفضل تغيير مواعيد العمل أي لا يكون في وقت الظهيرة مع قسوة الشمس حتى لا يبذل مجهودًا كبيرًا وتقليل النشاطات اليومية في فترة الحر وتبريد الجسم عن طريق وضع مياه باردة عليه.