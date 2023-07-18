نادر نسيم: التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعزز من الدور المجتمعى للمجتمع المدنى

أشاد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي، منذ أكثر من عام بتقديم خدمات لأكثر من 30 مليون مواطن.

وأكد نسيم، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي، استكمال لجهود الحكومة وبرامجها وجهود القطاع الخاص في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وأشار وكيل دينية الشيوخ إلى قيام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بإطلاق مبادرة "ازرع" لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم، وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، فضلًا عن إطلاق قوافل "ستر وعافية"، والتي أصبحت أكبر حدث اجتماعي لدعم المواطنين يتم تنفيذه في القرى المصرية، كما أنشأ التحالف الوطني غرفة عمليات لتلقي الطلبات العاجلة والشكاوى والتحرك السريع في أوقات الأزمة، علاوة على نجاح التحالف الوطني، في دمج 250 ألف شاب من المتطوعين في أنشطة التحالف الوطني، وهو من أهم مكتسبات وجود كل هذه المؤسسات تحت مظلة التحالف.

وقال نسيم: نجاحات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تعود في الأساس لرؤية الرئيس السيسي وتوجيهاته، بضرورة توحيد وتضافر العمل التطوعي.

وأكد النائب أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي وافق عليه مجلس النواب، دفعة هائلة وتعزيز لمكتسباته وتحركه على الأرض لخدمة ملايين المحتاجين والبسطاء والأكثر احتياجا.

وأوضح النائب نادر يوسف نسيم، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي تجسيد لكل مبادئ التكافل والعدالة الاجتماعية، ونجاح يضاف للدولة المصرية لمواجهة تداعيات كورونا والتضخم العالمي.