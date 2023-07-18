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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد أبي العباس المرسي

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يشهد الاحتفال بالعام الهجرى الجديد

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاحتفال المقام لاستقبال العام الهجرى الجديد 1445 هجرية، بمسجد سيدي أبي العباس المرسي، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ هاشم سعد الفقى مدير عام الدعوة بالإسكندرية ولفيف من القيادات الشعبية.

وهنأ المحافظ، أهالي الإسكندرية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد؛ داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على الشعب المصرى بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار على مصر الكنانة وشعبها العظيم، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

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العام الهجري الجديد محافظ الإسكندرية أبي العباس المرسي حلول العام الهجري الجديد رئيس الجمهورية

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