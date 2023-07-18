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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس جنوب إفريقيا: طلب اعتقال بوتين خلال قمة بريكس "أمر غير مسئول"

بوتين
بوتين

أعلن رئيس جنوب إفريقيا، الثلاثاء، عن أن طلب اعتقال بوتين خلال قمة بريكس أمر غير مسئول، وفق هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. 

وقال رئيس جنوب إفريقيا إن توقيف بوتين خلال قمة بريكس وفق مذكرة الجنائية الدولية سيمثل إعلان حرب. 

وأكد سيريل رامافوزا أن أي محاولة لاعتقال فلاديمير بوتين عندما يزور جنوب إفريقيا ستكون إعلان حرب ضد روسيا.

ووجه سيريل رامافوزا التحذير قبل أسابيع من عقد اجتماع دولي في جوهانسبرج، دُعي إليه الرئيس الروسي، لكن إذا غادر بوتين الأراضي الروسية، فسيخضع لمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.

مع ذلك، فقد رفضت الوفاء بهذا الالتزام في الماضي - السماح بالمرور الآمن في عام 2015 للرئيس السوداني آنذاك عمر البشير الذي كان مطلوبًا لارتكابه جرائم حرب ضد شعبه.

وتمت دعوة بوتين إلى جنوب إفريقيا في أغسطس، وعندما تستضيف البلاد قمة لأعضاء دول بريكس - وهو اختصار للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. 

وينظر البعض إلى هذه الكتلة من الاقتصادات سريعة النمو على أنها بديل لمجموعة الدول السبع الكبرى للاقتصادات المتقدمة.

كما لجأ أكبر حزب معارض في جنوب إفريقيا، التحالف الديمقراطي إلى المحكمة لمحاولة إجبار السلطات على تنفيذ اعتقال بوتين إذا وطأت قدماه البلاد.

تكشف وثائق المحكمة عن أن الرئيس رامافوزا يعارض بشدة أي خطوة من هذا القبيل، مشيرة إلى أن الأمن القومي في خطر.

وقال في إفادة خطية إن "جنوب إفريقيا لديها مشاكل واضحة في تنفيذ طلب اعتقال وتسليم الرئيس بوتين".

"لقد أوضحت روسيا أن اعتقال رئيسها الحالي سيكون بمثابة إعلان حرب. وستكون مخاطرة الدخول في حرب مع روسيا غير متسقة مع دستورنا".

أضاف رامافوزا أن جنوب إفريقيا هي واحدة من عدة دول إفريقية تجري محادثات مع روسيا وأوكرانيا "بهدف إنهاء الحرب تمامًا"، وأن محاولة اعتقال بوتين ستكون لها نتائج عكسية.

وشهد الشهر الماضي مهمة سلام إلى الدول الأوروبية، حيث كان الرؤساء الأفارقة يأملون في أن يتمكنوا من جلب أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات، لكنهم فشلوا في النهاية.

رئيس جنوب أفريقيا بريكس رامافوزا بوتين

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رئيس جنوب إفريقيا: طلب اعتقال بوتين خلال قمة بريكس "أمر غير مسئول"

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