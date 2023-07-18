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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صناع الخير: الجمعيات الأهلية فى التحالف الوطنى قادرة على تحقيق التنمية المستدامة

مصطفى زمزم
مصطفى زمزم

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن العمل الأهلي في مصر منذ أكثر من 200 عام، ولكنها لم تجتمع على مائدة واحدة إلا بظروف خاصة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ بداية التحالف الوطني، أصبحت الاجتماعات متكررة وتم عمل تجميع لقاعدة بيانات ووجدنا تكرارا فيها 40%، ومعنى ذلك كان أسر تحرم تمامًا وهذا أهمية قواعد البيانات.

 يوجد تبادل الخبرات بين الكيانات الـ 34 

وتابع، أنه يوجد تبادل الخبرات بين الكيانات الـ34 وكل كيان يعرض ميزته النسبية سواء في المجالات الطبية أو الأطعمة أو الأغذية، ويتم التنسيق بين القرى الأكثر احتياجًا من خلال الأمانة العامة للتحالف مثل قوافل "ستر وعافية" التي حققت نجاحًا كبيرًا، مؤكدًا أنه بالتحالف الوطني أصبحت الجمعيات الأهلية قادرة على تحقيق نتائج، وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ورأينا المشاكل التي تواجهنا.

مؤسسة صناع الخير التحالف الوطني تحقيق التنمية المستدامة تبادل الخبرات لقاعدة بيانات

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