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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس|"كيف تتصرف المرأة مع زوجها تارك الصلاة؟" (فيديو)

الدكتور محمد عبدالسميع
الدكتور محمد عبدالسميع

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة مفاده "كيف أتصرف مع زوجي تارك الصلاة وهل عليّ ذنب أو وزر؟".

وتابع أمين الفتوى، الثلاثاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، " أنّ كثيرًا من السيدات تظن أنه طالما زوجها لا يصلى يبقى تهجره وتترك له البيت وتقرف منه، إحنا بنقول هذا خطأ، لما هو مش بيصلى فهو مقصر، فنحن لا نستهين بالصلاة، لكن نريد أن نحذر الزوجة الكريمة من أن تجعل من عدم صلاة زوجها مهددًا لهدم الأسرة".

أضاف "البعض يظن من فتاوى الجهلة أنه كافر ويجب التفريق بينهما، وهذا خطأ كبير أشيع فى ثقافة عامة فى فترة من الفترات، هو مقصر فى صلاته وأيضًا يحتاج إلى الرحمة، وعلى زوجته أن تساعده وتقف بجانبه، ولا تنتقم منه، هو مسكين محتاج رعاية".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.


https://youtu.be/pc_gEEkHrvM 

قناة الناس فتاوى الناس المرأة زوجي تارك الصلاة

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