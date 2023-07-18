ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المحامين" تنظم احتفالية بمناسبة افتتاح نادي جليم

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

افتتح عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، نادي محامي جليم بالإسكندرية عقب الانتهاء من أعمال الإنشاءات، وذلك بحضور، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، والأستاذ جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، والأستاذ محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والأستاذ رزق الطرابيشي، رئيس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، ولفيف من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.


واستهل نقيب المحامين كلمته الترحيب بكافة الحضور، متابعًا: نحتفل اليوم بافتتاح نادي المحامين بجليم، وأشكر أصحاب الفضل في هذا الإنجاز من مجلس نقابة الإسكندرية، ولجنة التطوير بنقابة المحامين».

 

ووجه نقيب المحامين الشكر إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على مجهوداته في تذليل عقبات إنشاء النادي، مؤكدًا أنه لولا جهوده ومتابعته المستمرة لأعمال الإنشاءات، ما تم هذا الإنجاز  بهذه الصورة المشرفة والشكل الذي يليق بالسادة المحامين.


وأكد نقيب المحامين أن نادي المحامين بجليم أصبح الآن النادي رقم واحد على مستوى مصر كلها


وثمن "علام" مجهودات محافظ الإسكندرية، في تخصيص قطعة أرض لإنشاء مقر لنقابة المحامين بالإسكندرية على مساحة  510 متر مربع.

نقيب المحامين المحامين نقابة المحامين افتتاح نادي المحامين جليم

الأكثر قراءة

"ماتت وهى بتصلى".. شاهد عيان يكشف اللحظات الأخيرة فى حياة ضحية عقار الخليفة المنهار

رسميًا.. الأهلى يعلن ضم إمام عاشور

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 18-7-2023

ختام التعاملات المسائية.. انخفاض فى أسعار الذهب اليوم

موعد انتظام إمام عاشور فى مران الأهلى ورقم قميصه

انقطاع التيار بأجزاء فى المنصورة بعد اصطدام ميكروباص بمحول كهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى