"المحامين" تنظم احتفالية بمناسبة افتتاح نادي جليم

افتتح عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، نادي محامي جليم بالإسكندرية عقب الانتهاء من أعمال الإنشاءات، وذلك بحضور، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، والأستاذ جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، والأستاذ محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والأستاذ رزق الطرابيشي، رئيس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، ولفيف من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.



واستهل نقيب المحامين كلمته الترحيب بكافة الحضور، متابعًا: نحتفل اليوم بافتتاح نادي المحامين بجليم، وأشكر أصحاب الفضل في هذا الإنجاز من مجلس نقابة الإسكندرية، ولجنة التطوير بنقابة المحامين».

ووجه نقيب المحامين الشكر إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على مجهوداته في تذليل عقبات إنشاء النادي، مؤكدًا أنه لولا جهوده ومتابعته المستمرة لأعمال الإنشاءات، ما تم هذا الإنجاز بهذه الصورة المشرفة والشكل الذي يليق بالسادة المحامين.



وأكد نقيب المحامين أن نادي المحامين بجليم أصبح الآن النادي رقم واحد على مستوى مصر كلها



وثمن "علام" مجهودات محافظ الإسكندرية، في تخصيص قطعة أرض لإنشاء مقر لنقابة المحامين بالإسكندرية على مساحة 510 متر مربع.