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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز السويس الجديدة يرفع شعار "صنع في مصر" بالمنطقة الصناعية الأولى بعتاقة

السويس الجديدة
السويس الجديدة

أجرت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، ومسؤولي جهاز المدينة، جولة تفقدية للمنطقة الصناعية الأولي بعتاقة، حيث تفقدت أحد المصانع  المصرية الاسبانية المتخصصة في إنتاج الجبسوم بورد ومشتقاته وكذلك إنتاج   السيراميك والبورسلين.

 

وأكدت أن يأتي هذا ضمن زيارة الدعم الدورية التي نظمتها  لمصانع وشركات المنطقة الصناعية الأولى بعتاقة بالسويس الجديدة للوقوف على حركة الاستثمارات بالمدينة، والتعرف على أي معوقات أو مشاكل قد تواجه الاستثمار أو الإنتاج بالمدينة للوقوف على حلولها وتذليلها، وقد بدأت الزيارة بتحدي المصانع الكبرى بالمنطقة الصناعية باستثمارات ألمانية، حيث يقام المصنع  مساحة ١٣٣٢١٦ ألف متر بطاقة إنتاجية تصل إلى ٣٠ مليون م/عام ويصدر ١٥٪ من منتجاته تحت علامة تجارية  العديد من دول العالم.

 

وأشاد مسئولي الشركة بمدى تعاون الجهاز والتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء في حل مشكلة الكهرباء واستقرارها، وكذلك تخصيص أرض إضافية للتوسعات الشركة بالمدينة. 

كما أشارت إلى أن المصنع مثال عملي للمعني الحقيقي لجملة ''صنع في مصر" الذي ينافس نظيره الأجنبي ويطبق أعلى معايير الجودة فمصر لديها قدرات وكفاءات غيرت الخريطة الصناعية مؤخرًا إلى الأفضل.


ثم تأتي ثاني زيارة لشركة مصر اسبانيا لانتاج السيراميك والبورسلين بمنطقة التوسعات بعتاقة .
 

يذكر أن المصنع الذي يمتد على مساحة ٤٠٧٦٠م٢ هو الأحدث في إنتاج السيراميك والبورسلين بتقنية continua plus الأيطالية بطاقة إنتاجية تصل إلى ٣٠ ألف م/يوم ومن المستهدف أن تزيد لـ٤٠ ألف م/يوم خلال ستة أشهر بأكثر من علامة تجارية مثل ماجستيك وميراج وراڤال وكونكود وتصدر ١٥٪ من الإنتاج ويتميز المصنع بمعالجة لجميع كميات مياه الصرف الناتجة ليعاد استخدامها في مجال الصناعة.

 

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