أول تحرك من محافظة القاهرة لعقار حى الخليفة المُنهار

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار رقم 6 حارة المدرسة من شارع المحجر بحى الخليفة الذى حدث به الانهيار الجزئى لبيان مدى تأثرها.



وشدد محافظ القاهرة، على رئيس حى الخليفة بعمل الصلبات اللازمة للعقار لتأمين المارة والعقارات المجاورة وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا بانهيار جزئى بداخل العقار رقم 6 حارة المدرسة من شارع المحجر بحى الخليفة, وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع العقار.



وتبين أن العقار مكون من دور أرضى و3 طوابق حوائط حاملة وأسقف خشبية، وصادر له قرارات إزالة للدورين الثانى والثالث رفض السكان تنفيذها, وتم عمل محاضر عدم تنفيذ ضد المخالفين، وأسفر الانهيار عن مصابين اثنين وحالة وفاة.



وكان كشف مصدر في محافظة القاهرة، عن صدور قرار سابق منذ فترة بإزالة عقار حي الخليفة الذي انهار منذ قليل.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الدستور» أن حي الخليفة كان أصدر قرار إزالة منذ فترة سابقة ولم يُنفذ، حيث تبين أن العقار تصدع كليًا بسبب تهالك الأعمدة.

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