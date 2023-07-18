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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انهارت عليهم الأحجار.. مصرع 4 في طريق السويس السخنة (صور)

السيارة المنكوبة
السيارة المنكوبة

لقى 4 أشخاص مصرعهم، بعد سقوط أحجار ضخمة على سيارة كانوا يستقلونها على طريق السويس السخنة، ووجهت هيئة الإسعاف بمحافظة السويس سيارات إسعاف لموقع البلاغ للتعامل مع المصابين ونقلهم لمستشفى السويس العام.

 

وكان إسعاف السويس، قد تلقى بلاغا يفيد بإصابة أشخاص داخل إحدى السيارات الملاكي بسبب سقوط أحجار ضخمة من محاجر جبل عتاقة، أثناء سيرها على الطريق متجهة للسخنة.

ووجهت مديرية أمن السويس، قوة من قسم شرطة عتاقة لموقع الحادث، وكشفت المعاينة أن سيارة نقل رقم ط ص ج 4381، تحمل أحجار من المحاجر، كانت تسير على الطريق وبسبب السرعة سقطت منها بعض الأحجار الكبيرة على سيارة ملاكي رقم "أ ج ف 6824" أثناء سيرها أمام شركة المصرية للأسمدة في طريق  السخنة السويس اتجاه السخنة.

 

وذكر شهود عيان، أن أحجار ضخمة سقطت من فوق إحدى سيارات النقل الثقيل التي تنقلها من المحاجر، على سيارة فهشمت سقف السيارة على الركاب.

مصر السويس السخنة حادث وفاة مصرع

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