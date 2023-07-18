غدًا.. حفل ختام المرحلة الأولى من "جوه الدايرة" بالأعلى لثقافة

يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة د.هشام عزمى، بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، برئاسة د.إيمان كريم حفل ختام المرحلة الأولى من مبادرة (جوه الدايرة- برنامج ثقافى لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة)، وتبدأ فعاليات الحفل فى الواحدة ظهرًا بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن الحفل كلمة د.هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وكلمة رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ثم عرض تقديمى لنتاج المرحلة الأولى من التدريب ويختتم الحفل بتسليم شهادات اجتياز الدورات التدريبية للمتدربين من وزارة الثقافة.

تضمنت المرحلة الأولى من مبادرة جوه الدايرة عددا من الدورات التدريبية التى استهدفت رفع قدرات العاملين بالإدارات المختصة بتخطيط وتنفيذ الأنشطة والفاعليات الثقافية المعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة من مختلف قطاعات وزارة الثقافة على النحو التالى:

أولاً: ورشتين عن (تخطيط وإدارة الأنشطة الدامجة للأشخاص ذوى الإعاقة) حضرها 46 متدرب وحاضر بها الأستاذة رشا أرنست مسئول الإدارة الثقافية، أقيمت الورشتان في قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة خلال الفترة من (21-25 مايو)، وحضرالتدريب 46 متدرب حاضر بها كل من: خبيرة إدماج الإعاقة والمختصة فى مجال التنمية الثقافية الأستاذة رشا أرنست، وائل همام مسؤول دائرة التخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمن التدريب التعريف بتطور مفهوم الإعاقة مع التركيز على المنظور الاجتماعي، وأهمية اللغة المُعززة للمواقف الإيجابية تجاه إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن دور الثقافة في تنمية الوعي المجتمعي تجاه التنوع وقبول الاختلاف، كما تضمن كيفية التخطيط للأنشطة الثقافية مع مراعاة شمول الإعاقات المختلفة وتحديد الأطر والإجراءات التي يجب توافرها عند تخطيط الأنشطة الشاملة، بما يتوافق مع الجانب المعرفي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في محور الثقافة في استراتيجية مصر 2030 ، ومؤشرات قياس مشاركتهم واندماجهم في القطاعات الثقافية المختلفة.

ثانيا:3 ورش فى تعليم أساسيات لغة الإشارة، وحاضر بها خبيرة لغة الإشارة الأستاذة فيروز الجوهرى وتضمن التدريب التعريف بنشأة لغة الإشارة وتطورها ومفهومها، وأسباب الصمم، وأتيكيت التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، كما يستعرض التدريب بلغة الإشارة الحروف الأبجدية، وأيام الأسبوع، وعدد من الكلمات العامة الشائعة، والألوان، والأرقام، والتعارف، وأفراد الأسرة، والمحافظات، والأعياد والمناسبات، وعدد من الأماكن، وكذلك عدد من الكلمات الثقافية المتداولة.