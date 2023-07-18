توريد 98,8% من القمح المحلي لمخازن وصوامع الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن توريد 98,8% من المستهدف توريده من القمح المحلي لمخازن وصوامع المحافظة، حيث تم اليوم استلام 17 طنا من القمح المحلي موزعة ما بين 13 طنا من البنك الزراعي 4 أطنان من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 172 ألفا و372 طن من القمح المحلي بإجمالي نسبة 98,8% من المستهدف.

ووجه رحمي، باستمرار تقديم الدعم لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها ٢٢ موقع تخزين، وذلك حتى نهاية موسم التوريد.

وفي سياق متصل وجه المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.