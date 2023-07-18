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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

80 عمل تشكيلى فى ملتقى ريشة بالأوبرا

جريدة الدستور

تستضيف دار الأوبرا، برئاسة د.خالد داغر الملتقى التشكيلى "ريشة عالمية بأيدى عربية" فى دورته الخامسة تنسيق الفنانة نادين عاطف، والذى يفتتح فى السابعة مساء الثلاثاء 25 يوليو بقاعة زياد بكير، ويستمر حتى 31 يوليو.

يجمع المعرض عددا من المدارس والتوجهات الفنية المختلفة، ويضم أكثر من 80 عمل فنى منفذة بتقنيات مختلفة منها الألوان الزيتية، الاكريلك، الفحم والرصاص وغيرها لـ 75 مبدعا من مصر، السعودية، الأردن، المغرب والسودان ينتمون لأجيال مختلفة بهدف تبادل الخبرات والمهارات الفنية بين الكبار والشباب.

دار الأوبرا المصرية خالد داغر الملتقى التشكيلى ريشة عالمية بأيدى عربية الفنانة نادين عاطف قاعة زياد بكير المعرض

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