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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا فى مواجهة روسيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستبذل إلى جانب حلفائها وشركائها، قصارى جهدها لضمان حصول أوكرانيا على كل ما تحتاجه لمقاومة التدخل العسكري الروسي.

وقال أوستن، في مستهل مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية الرابعة عشرة، وفق ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء: "سنواصل بذل قصارى جهدنا لحصول أوكرانيا على ما تحتاجه".

وأشار أوستن إلى أن أوكرانيا ألهمت العالم بشجاعتها وروحها في مواجهة التدخل العسكري الروسي، مشددًا على أن الشعب الأوكراني أظهر مرونة عميقة في مواجهة القسوة الشديدة وأن القوات الأوكرانية واصلت القتال ببسالة للدفاع عن مواطنيها وبلدهم.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي أن هجوم أوكرانيا المضاد يمثل لحظة رئيسية في هذه الحرب المأساوية، قائلًا إن القوات المسلحة الأوكرانية اتخذت زمام المبادرة لاستعادة السيطرة على أراضيها السيادية.

وأفاد بأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أنتجت وضعًا مضطربًا للغاية، قائلًا: لقد زودنا أوكرانيا بقدرات مهمة مثل الدفاع الجوي والذخيرة ولن نتوانى عن ذلك.

أوضح أنه لذلك اجتمعت مجموعة الاتصال هذه معًا مرة أخرى للدفاع عن بعض المبادئ المشتركة الحاسمة، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل تقديم التدريب والمعدات والدعم للقوات المسلحة الأوكرانية للمساعدة في بناء جيش أوكراني قادر ومحترف يمكنه الدفاع عن نفسه الآن وردع العدوان في المستقبل.

وزير الدفاع الامريكى لويد اوستن أوستن الولايات المتحدة أوكرانيا

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