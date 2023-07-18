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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

12 أغسطس انطلاق الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة

مهرجان القاهرة للدراما
مهرجان القاهرة للدراما

قرر القائمون على مهرجان القاهرة للدراما الذي يترأسه النجم يحيى الفخراني عن اقامته ثاني دورات المهرجان يوم 12 من شهر أغسطس المقبل وذلك داخل مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بمصر.

وتقام الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما ضمن فاعليات مهرجان العلمين والذي انطلقت فاعلياته منذ أيام في الفترة من 13 يوليو الجاري إلى 26 أغسطس المقبل في مدينة العلمين الجديدة.

يضم مهرجان العلمين ضمن فعالياته 12 نشاطًا بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات، بطولة ترايثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.

مهرجان القاهرة للدراما القاهرة للدراما يحيي الفخرانى مدينة العلمين مهرجان العلمين

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