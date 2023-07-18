حمزة نمرة يكشف عن برومو "رايق" أولى أغنيات ألبومه الجديد.. وطرحها غدًا

يستعد المطرب حمزة نمرة لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان “رايق” وهي أولى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل نفس الاسم.

وكشف حمزة نمرة عن البرومو الدعائي للأغنية والمقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب والتي قام بتصويرها في اليونان تحت قيادة المخرج مصطفى السولي وذلك مساء غد الأربعاء وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية في تمام الساعة السابعة مساء.

https://www.instagram.com/reel/Cu2Dve1q8Vc/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&fbclid=IwAR3nHrLhHEivKQDt0KAZU-lWRGTjLVxDO5TyY8JcyvBNtwYkTkyhFzs_vlE

ويخوض “نمرة” مغامرة فنية جديدة خلال "رايق" حيث يعتبر أول ألبومات مسيرته الغنائية الذي يتم إطلاقه خلال موسم الصيف، ويحمل في أغنياته مذاقات موسيقية متنوعة بين الموسيقى الشرقية والفيوجن والشعبي مع الفلامنكو والأفروبيت، في حين تتنوع موضوعات أغانيه بين العاطفية والواقعية والشجن وجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل التي تتلاءم مع الأجواء الصيفية.

ويضم ألبوم “رايق” لحمزة نمرة 12 أغنية من المقرر طرحه بشكل متتالي كل يوم أربعاء من كل أسبوع بأغنية أو أغنيتين حتى نهاية صدور جميع الأغاني مطلع شهر سبتمبر المقبل.

ويعتبر ألبوم "رايق" أحد أطول ألبومات حمزة نمرة الموسيقية والذي يضم أكثر من "دستة" أغاني من بينها "مرايات" و"رياح الحياة" وأغنية خاصة عن "الإسكندرية"، ومن بينها كليب تم تصويره في بريطانيا مع المخرج العالمي راجا فيردي، الذي أخرج لنجوم عالميين مثل مارشميللو وباسنجر.

ويتعاون حمزة نمرة خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كل من كريم عبد الوهاب وعمرو الخضري والكندي اندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.