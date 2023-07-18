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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فؤاد بداوي يصدر بيانا حول ترشحه لتمثيل حزب الوفد في انتخابات الرئاسة

فؤاد بدراوي
فؤاد بدراوي

أعلن فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد في بيان له اليوم، أنه بعد اتصالات مكثفة، خلال الأيام الأخيرة، بيني وبين بعض قيادات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، وكذلك بعض الشخصيات الوفدية، انتهيت إلى الآتي:

أولاً- استمرار ترشحي لتمثيل الوفد في الانتخابات الرئاسية القادمة بهدف إعطاء الهيئة الوفدية حق الخيار بين أكثر من مرشح.

ثانياً- استمراري في المطالبة باحترام أحكام النظام الداخلي لحزب الوفد، ومن ثم ضرورة اجتماع الهيئة العليا للحزب لدراسة الموقف واتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمرشح وفدي، بعد أن تكون قد تبينت توفر كل الشروط المطلوبة لذلك وتحملت مسؤوليتها اللائحية في هذا الشأن.

ثالثاً- إصراري على ضرورة دعوة الهيئة الوفدية لتسمية مرشح الوفد في الانتخابات الرئاسية بالاقتراع السري.

رابعاً- لأهمية هذه الانتخابات -باعتبارها مكسب دستوري طالب به الوفد منذ 45 عاماً بعد عودته للحياة السياسية سنة 1978 - لابد أن تشارك جميع مؤسسات الحزب (قواعده وقياداته) في اتخاذ هذه القرارات، وفي خوض هذه الانتخابات ليتحمل الجميع المسئولية.

خامساً - أي إخلال بهذه الأحكام وبهذا التسلسل أياً كانت مبرراته يترتب عليه مساس بمصداقية الوفد وإضرار بمكانة الانتخابات الرئاسية التي تمثل في نظر الوفد مكسباً دستورياً كبيراً.

فؤاد بدراوي حزب الوفد المكتب التنفيذي الشخصيات الوفدية الانتخابات الرئاسية

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