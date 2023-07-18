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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حقيقة ضبط لص كابلات في السويس

حبس
حبس

رصدت الأجهزة المعنية، تعليق مدعوم بصور ومقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام (أحد الأشخاص "متخصص بسرقة كابلات كهرباء بالسويس") بمحاولة سرقة كابلات كهرباء من داخل أحد العقارات بالسويس.

وأشار إلى سابقة إلقاء القبض على المتهم أكثر من مرة وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضده. 

بالفحص تبين أن المتهم (مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس "له معلومات جنائية") وسبق وأن تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده فى 4 قضايا "سرقة كابلات كهربائية"، وصدر ضده حكمين بالحبس 6 شهور فى قضيتين منهم وتم تنفيذهما، وما زالت القضيتين الآخرتين قيد التحقيق.

إتخاذ الإجراءات القانونية التواصل الإجتماعى فيس بوك التواصل الاجتماعي القبض على المتهم سرقة كابلات كهرباء قسم شرطة الأربعين كابلات كهربائي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك محاولة سرقة معلومات جنائية

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