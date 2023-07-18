حقيقة ضبط لص كابلات في السويس

رصدت الأجهزة المعنية، تعليق مدعوم بصور ومقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام (أحد الأشخاص "متخصص بسرقة كابلات كهرباء بالسويس") بمحاولة سرقة كابلات كهرباء من داخل أحد العقارات بالسويس.

وأشار إلى سابقة إلقاء القبض على المتهم أكثر من مرة وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

بالفحص تبين أن المتهم (مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس "له معلومات جنائية") وسبق وأن تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده فى 4 قضايا "سرقة كابلات كهربائية"، وصدر ضده حكمين بالحبس 6 شهور فى قضيتين منهم وتم تنفيذهما، وما زالت القضيتين الآخرتين قيد التحقيق.