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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الدفاع الأمريكي يكشف تفاصيل الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا

لويد أوستن
لويد أوستن

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إننا مستمرون في دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وسيتم تقديم الدعم اللازم مهما طال الأمد إلى أوكرانيا.

وأضاف أوستن، في كلمته بمؤتمر صحفي مع رئيس الأركان الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أننا تناولنا بعض الخطط لزيادة الإنتاج الدفاعي على المستوى الوطني، والمستوى متعدد الأطراف.

وتابع: “أوكرانيا بحاجة لذخائر، والاتحاد الأوروبي يساعد في ذلك، كما أننا مستمرون في تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات أف 16”.

وأوضح أنه سيتم بذل كل ما في الوسع لتزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي، معقبًا: "نحن مصريين على تقديم الدعم لأوكرانيا حتى تحصل على حريتها". 

وأردف: “اعتقد أن الرئيس الروسي بوتين سيسيطر على كييف في غضون أيام”.

أوكرانيا وزير الدفاع الامريكى لويد اوستن مستمرون دعم أوكرانيا الحرب ضد روسيا

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