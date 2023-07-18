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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"كتلة الحوار" تناشد الرئيس السيسى العفو عن باتريك جورج

الدكتور باسل عادل
الدكتور باسل عادل

أصدرت كتلة الحوار، برئاسة الدكتور باسل عادل، بيانًا أعلنت فيه عن انضمامها لنداء مجلس أمناء الحوار الوطني وبيانهم الذي ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي إصدار عفو رئاسي عن الناشط الحقوقي باتريك جورج.

وقالت الكتلة في بيان لها: "في إطار روح الحوار الوطني وما أبدته الدولة من إرادة انفتاح سياسي بدأت على يد رئيس الجمهورية، فإن كتلة الحوار تنضم لنداء مجلس أمناء الحوار الوطني وبيانهم الذي ناشد الرئيس إصدار عفو رئاسي عن الناشط الحقوقي باتريك جوروج الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي صدر اليوم ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات من محكمة أمن الدولة طوارئ على خلفية مقال رأي منشور ٢٠١٩ و وحكم غير قابل للاستئناف أو النقض".

أضافت: "نناشد رئيس الجمهورية إصدار عفو رئاسي عن باتريك جورج وكل مسجوني قضايا الرأي الصادر بشأنهم أحكام وكذا نناشد النائب العام إطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي".

كتلة الحوار الرئيس باتريك جورج مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطنى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

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