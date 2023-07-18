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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انطلاق معسكر تدريبي لدعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

انطلقت فعاليات المعسكر التدريبي الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية فى مصر، وفي إطار مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة فى مصر. 

ويستهدف طلبة وطالبات السياحة والفنادق من جامعتى حلوان والسادات ويهدف الى تمكين طالبات وطلبة كليات السياحة والفنادق من جعل العمل فى القطاع السياحي بيئة عمل آمنة، ويتم تنفيذ المعسكر بالشراكة مع ويل سبرنج ويستمر على مدار 3 أيام.

يتضمن المعسكر العديد من الأنشطة والفعاليات لتبادل الخبرات والتجارب الحياتية، ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، بالإضافة إلى استعراض الخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس والتعريف بخط الاستشارات ١٥١١٥، ودور وحدات المرأة الآمنة بالجامعات، ونظام الإحالة الوطني.

كما يتضمن المعسكر محاضرات حول كيفية اكتشاف الذات وتغيير المفاهيم ومهارات التواصل الفعال والتعامل بروح الفريق وكيفية إدارة الوقت والتخطيط بالإضافة إلى تعريفهم بأخلاقيات العمل والحقوق والواجبات.

المعسكر التدريبي س القومي للمرأة وزارة السياحة قطاع السياحة بيئة عمل آمنة للمرأة

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