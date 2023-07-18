ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يشيد باستمرار مبادرة "حياة كريمة" رغم الأزمات العالمية

النائب سيد سمير
النائب سيد سمير

أشاد النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، باستمرار العمل بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، رغم الأزمات العالمية وارتفاع معدل التضخم، قائلًا: هي مبادرة غير مسبوقة، وتمثل حياة حقيقية للريف المصري وتجديدًا لشبابه وقواه في مختلف المجالات.

وأكد النائب أن مبادرة حياة كريمة، هي المشروع الأكبر الذي تتبناه الدولة المصرية لتغيير واقع حياة قرابة 60 مليون مصري يعيشون بالريف، وانتشالهم من مغبة الفقر والجهل والفساد وانعدام التنمية، قائلًا: الريف المصري مخزن الثروات والزراعة والاقتصاد.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى الأهداف السامية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفي مقدمتها التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وإحداث التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، بهدف القضاء على الفقر، علاوة على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

وقال النائب سيد سمير: المبادرة الرئاسية حياة كريمة ليست فقط مبادرة من أجل تغيير الريف، ولكن تغيير الحياة لملايين المصريين الذين يعيشون فيه والميزانية التي رصدت لها هائلة، لإحداث تغييرات شاملة بقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

ارتفاع معدل التضخم الريف المصري الصحه والتعليم المبادرة الرئاسية حياة كريمة القضاء على الفقر المناطق العشوائية النائب سيد سمير

الأكثر قراءة

موعد بدء العام الدراسى الجديد 2024 لجميع السنوات

مصدر بالتموين: خروج مصر من اتفاقية الحبوب لن يؤثر على احتياجاتنا من القمح

بسبب ابنة عمها.. سيدة تخلع زوجها لشكه فى سلوكها

أمناء الحوار الوطنى يناشد الرئيس السيسى الإفراج عن باتريك زكى

انهيار عقار من 3 طوابق بالخليفة وإنقاذ سيدة من أسفل الأنقاض

البرلمان الأوروبى: لا مفاوضات مع تركيا بشأن عضوية الاتحاد الأوروبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى