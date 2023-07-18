برلمانى يشيد باستمرار مبادرة "حياة كريمة" رغم الأزمات العالمية

أشاد النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، باستمرار العمل بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، رغم الأزمات العالمية وارتفاع معدل التضخم، قائلًا: هي مبادرة غير مسبوقة، وتمثل حياة حقيقية للريف المصري وتجديدًا لشبابه وقواه في مختلف المجالات.

وأكد النائب أن مبادرة حياة كريمة، هي المشروع الأكبر الذي تتبناه الدولة المصرية لتغيير واقع حياة قرابة 60 مليون مصري يعيشون بالريف، وانتشالهم من مغبة الفقر والجهل والفساد وانعدام التنمية، قائلًا: الريف المصري مخزن الثروات والزراعة والاقتصاد.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى الأهداف السامية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفي مقدمتها التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وإحداث التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، بهدف القضاء على الفقر، علاوة على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

وقال النائب سيد سمير: المبادرة الرئاسية حياة كريمة ليست فقط مبادرة من أجل تغيير الريف، ولكن تغيير الحياة لملايين المصريين الذين يعيشون فيه والميزانية التي رصدت لها هائلة، لإحداث تغييرات شاملة بقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والاستثمار في تنمية الإنسان المصري.