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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى: هناك محاولات لتفريغ الأحداث الدينية العظيمة من قيمتها إلى أمور استهلاكية

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البعض يحاول تفريغ الأحداث الدينية العظيمة من قيمتها إلى أمور استهلاكية، فرمضان بالنسبة لهم كنافة وفوازير، عيد الفطر كعك، وعيد الأضحى لحم، يتم تفريغ المناسبة من محتواها القيمي الحضاري ويتحول لقيمة استهلاكية، وتفرغت الهجرة من مضمونها إلى سفرية.

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الهجرة ليست انتقال إنسان وصاحبه، من مكان لمكان، الهجرة كانت قرارًا وليس فرارًا، لأن النبي كان قادر يتعايش ويتعامل، وإنما انتقل بقرار لتكوين مجتمع متعايش في حالة انسجام.

وأردف: "القرار اللي لازم تتخذه أن تهجر شيئًا وتتمسك بشيء، إذا كانت عاوز تحتفل بالهجرة بشكل مناسب، وليس أن يتحول إلى موسم بركة".

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