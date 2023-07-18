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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: الناس تكره المصلح لهذا السبب

خالد الجندى
خالد الجندى

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي مكث 23 سنة نبيًا، و40 سنة لم تكن أتته النبوة، كانت قريش تتعامل معه قبل النبوة طيلة 40 سنة بالحب والاحتواء والتبجيل والمدح والإكبار والإجلال والتودد، ولقبوه بالصادق الأمين، يفسحون له في الطرق ويجلسونه في صدارة المجلس، وكل منهم يتمناه زوجًا لابنته، لأنه كان رجلا صالحا لم يعاقر خمرًا، أو يماطل أو يشاحن.

وأضاف الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه عندما نزل عليه الوحي وتحول إلى رسول، وبدأت الدعوة، تحولت قريش إلى أعداء له وضيقوا عليه الخناق، وكانوا يطاردونه ويلقون على رأسه القاذورات، ويسلطون عليه السفهاء والأطفال، ما تُرك النبي في حاله في الفترة التي قضاها في مكة وكانت 13 سنة، وقرروا قتله.

وأردف: “كل هذا لأن النبي تحول من صالح لمصلح، والناس تكره المصلح، لأن المصلح يحشر نفسه في مشاكل مجتمعه يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويدعو للخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس كما هو مرتبط في أذهان الناس بالعنف، لكنه يكون باللطف والأدب، "ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة".

 

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