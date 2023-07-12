خالد الجندى يحذر من الإدمان الإلكترونى ويؤكد: خطر علينا وعلى أولادنا

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن وزارة الأوقاف تقوم بدور كبير فى مواجهة التحديات والتطورات التكنولوجية التي تؤثر على الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت الأسبوع الثقافي عن مخاطر الإدمان الإلكتروني للأطفال، في كل المساجد، وهذا أمر يستحق الإشادة.

وحذر خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، من ظهور مرض جديد لم يكن معروفًا في أجيالهم، قد يعصف بالجميع وهو الإدمان الإلكتروني، مضيفًا: "عشان محدش يقول الشيوخ مغيبين عن الواقع، لازم كل حاجة نحلها ونصف لها الداء والدواء، وإحنا بنتكلم لأن الموضوع يهمنا كلنا".

الأطباء يحذرون من الإدمان الإلكتروني لأنه يسبب الصرع

وتابع، أن هذه المرض اسمه الإدمان الإلكتروني، الأطباء يقولون إنه قد يؤدي إلى الصرع، بسبب ارتباطه ساعات طويلة بالموبايل والشاشة الزرقاء، والإدمان ده مثل الكحوليات والمخدرات، أي شخص يستخدم النت 4 ساعات يوميًا يعد مدمنًا للإنترنت، وعليه العلاج منه مثل الكحول والمخدرات.