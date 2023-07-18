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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 10 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة فى سوهاج

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر، اليوم الثلاثاء، متهمًا بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور شخصية لها على مواقع التواصل الاجتماعي في مركز جرجا بالسجن 10 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبدالعال.

كانت قد تقدمت المجنى عليها ببلاغ ضد المتهم مفاده أنه يقوم بتهديدها بنشر صور خاصة لها وإفشاء أمور مخدشة للشرف على موقع التواصل الاجتماعي "واتساب" حال عدم دفع مبالغ مالية معينة له.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.

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