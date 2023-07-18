صاحب محل وشقيقه يهشمان رأس مواطن بسبب خلافات الجيزة بالمنزلة

اعتدى شقيقين بالضرب المبرح على شخص باستخدام آلة حادة، مما أدى لإصابته إصابات بالغة في الرأس، وذلك بسبب خلافات بينهم بمركز المنزلة.

ونجح ضباط مباحث المنزلة بمديرية أمن الدقهلية في ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وأحيلا إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان قد ورد إخطارا لقسم شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام باستقبالها محمد الإمام 43 سنة صاحب محل ملابس ومقيم بدائرة القسم مُصاباً بجرح تهتكى بالرأس من الجهة اليسرى وكدمة بالكتف الأيسر بسبب تعدي آخرين عليه.

وبناء على توجيهات مدير الأمن انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة لمكان الحادث.

تبين من الفحص وسؤال المجني عليه اتهم كلاً من هانی.خ.خ.ا سنه وشقيقه “یاسر” عامل بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وقطعة حديدية بحوزة الأول وإحداث إصابته لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة في العمل.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا واعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، حرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطةً المنزلة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.