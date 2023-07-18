معلومات الوزراء يبرز أهم مشروعات مصر فى إفريقيا

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بينها وبين مختلف الدول الإفريقية، والتركيز على الجانب التنموي، خاصة في قطاع البنية التحتية، وتنفيذ عدة مشروعات في دول القارة من خلال شركات مصرية وطنية.

أشار معلومات الوزراء عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه من بين أهم المشروعات التي تنفذها مصر لصالح تنمية دول القارة الإفريقية، مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري في دولة تنزانيا على نهر روفيجي، لافتا أن هذا المشروع يحظي باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار المركز، إلى أنه يجرى تنفيذ هذا المشروع من جانب تحالف مصري خالص لشركات وطنية مكون من شركة المقاولون العرب وشركة السويدي إلكتريك، ويجرى تنفيذه لصالح وزارة الطاقة التنزانية.

وكشف مركز دعم واتخاذ القرار، عن تفاصيل السد والمتمثلة فيما يلي:

- ينفذ المشروع تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك.

- يقع في منطقة ستيجلر جورج بتنزانيا على نهر روفيجي.

- مدة التنفيذ 42 شهرًا شاملة 6 أشهر لتجهيزات الموقع.

- يستهدف توليد كهرباء بقدرة 2115 ميجا وات.

- يتكون من سد رئيسي خرساني لتخزين المياه.

- أعمال الخرسانة للسد الرئيسي بطول 1025 مترا، وارتفاع 130 مترا.

- مخزون المياه المتوقع 33 مليار متر مكعب.

- إنشاء 4 سدود أخرى لتخزين المياه بأطوال (1.4كم - 7.9 كم - 4.6 كم - 2.6 كم).

- إنشاء محطة توليد طاقة كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات.

- إنشاء محطة ربط كهرباء فرعية 400 كيلو فولت.

- مد خطوط نقل كهرباء 400 ك.ف لأقرب نقطة بالشبكة العمومية.

- مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي من 7 بوابات، ومفيض للطوارئ.

- إنشاء طرق تربط الموقع بشبكة الطرق الحالية بطول 21 كم.

- إنشاء مجمع سكني متكامل على مساحة 19 ألف متر مسطح.