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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب ابنة عمها.. سيدة تخلع زوجها لشكه فى سلوكها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

“ربط حبي وإخلاصي له وزواج استمر سبع سنوات بغلطة ارتكبتها نجلة عمي” بهذه الكلمات بدأت رحاب .م دعوى خلع التى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة والتى تحمل رقم " ٦٩٣ " لسنة ٢٠٢٣.


وقالت رحاب: تزوجنا بعد قصة حب استمرت لمدة سنة ونصف، واستمر زواجنا لمدة سبع سنوات لم أتخل عنه يومًا واحدًا، كنت فى ظهره طوال الوقت وبالنهاية شك فى أخلاقي وتربيتى.


كانت حياتنا مستقرة تمامًا بها خلافات أقل من العادية، حتى بدأت أسمع من القريب والبعيد عن سوء أخلاق نجلة عمي وارتباطها بعلاقة مع أحد الشباب واستقلالها سيارة  معه دائمًا.

وتابعت الزوجة: حاولت التحدث معها مرات عديدة وردها عن تلك الأفعال، لكن بلا جدوى، حتى اكتشف شقيقها أنها حامل بالشهر الثالث، وانهال عليها بالضرب المبرح  فهربت وتركت المنزل نهائيًا.


ومن هنا بدأ زوجى فى معايرتي بتصرفات نجلة عمى وبدأ يشك في سلوكى حتى باتت حياتنا كلها مليئة بالمشاكل والخلافات ولم يكف عن هذا، بل مع كل اعتراض منى على تصرفاته وكلامه أصبح ينهال عليّ بالضرب المبرح حتى اصطحبت نجلتى وتركت له المنزل نهائيًا ورفضت العودة له مهما حدث.

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