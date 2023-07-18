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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محافظ الإسكندرية لمجلس نقابة الصحفيين: كل الدعم والمساندة لكم لإنشاء نادٍ لائق

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف

شارك الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة والكاتب الصحفي محمد الجارحي، عضو مجلس النقابة، والكاتب الصحفي رزق الطرابيشي، رئيس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في افتتاح نادي المحامين بجليم.

ورحب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بهم، مؤكدا دعمه خطوات النقابة في إنشاء ناديها على الكورنيش بمحافظة الإسكندرية، معلقا: أتمنى أشوف نادي الصحفيين مثل نادي المحامين وكل الدعم والمساندة لكم لإنشاء ناد لائق.


وبدأ اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبدالحليم علام، وبمشاركة نقباء وأعضاء مجالس الفرعيات، في الاجتماع الذي يتم عقده بنادي المحامين بجليم في محافظة الإسكندرية.

واستقبل علام، منذ قليل، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حيث يشارك المحافظ في افتتاح نادي المحامين في جليم، وكذلك المستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاه الإسكندرية.

شهد الحفل عرض فيديو يوثق عملية إنشاء نادي جليم.

الصحفي خالد البلشي المحامين بجليم نادى المحامين الإسكندرية الصحفيين

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