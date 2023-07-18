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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تضاعف 3 مرات.. طفرة بالاقتصاد المصري خلال 10 سنوات

جريدة الدستور

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول طفرة بالاقتصاد المصري خلال 10 سنوات.

طفرة بالاقتصاد المصري خلال 10 سنوات:

 

  • نجحت الدولة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الاقتصاد.
  • قبل 30 يونيو معدل النمو سجل 2.9 بالمئة فقط.
  • نسبة العجز الكلي قبل 30 يونيو بلغت 12 بالمئة.
  • حجم الاقتصاد المصري تضاعف 3 مرات في أقل من 8 سنوات.
  • المؤشرات الاقتصادية سجلت معدل نمو بلغ 6.6 بالمئة.
  • معدل البطالة استقر عند 7.1 بالمئة.
  • تسجيل أعلى فائض أولي في الموازنة الجديدة.
  • أكبر موازنة في تاريخ مصر بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه.
  • أضخم ميزانية لدعم السلع والمنح الاجتماعية بقيمة 529.6 مليار جنيه.
  • الصادرات المصرية سجلت أكثر من 311 مليار دولار.
  • إيرادات قناة السويس بلغت 50.9 مليار دولار.
  • قيمة إيرادات السياحة بلغت 63.4 مليار دولار.
  • ارتفاع مخصصات الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة.
الاقتصاد المصرى 10 سنوات تضاعف 3 مرات طفرة

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