تضاعف 3 مرات.. طفرة بالاقتصاد المصري خلال 10 سنوات
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول طفرة بالاقتصاد المصري خلال 10 سنوات.
طفرة بالاقتصاد المصري خلال 10 سنوات:
- نجحت الدولة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الاقتصاد.
- قبل 30 يونيو معدل النمو سجل 2.9 بالمئة فقط.
- نسبة العجز الكلي قبل 30 يونيو بلغت 12 بالمئة.
- حجم الاقتصاد المصري تضاعف 3 مرات في أقل من 8 سنوات.
- المؤشرات الاقتصادية سجلت معدل نمو بلغ 6.6 بالمئة.
- معدل البطالة استقر عند 7.1 بالمئة.
- تسجيل أعلى فائض أولي في الموازنة الجديدة.
- أكبر موازنة في تاريخ مصر بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه.
- أضخم ميزانية لدعم السلع والمنح الاجتماعية بقيمة 529.6 مليار جنيه.
- الصادرات المصرية سجلت أكثر من 311 مليار دولار.
- إيرادات قناة السويس بلغت 50.9 مليار دولار.
- قيمة إيرادات السياحة بلغت 63.4 مليار دولار.
- ارتفاع مخصصات الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة.