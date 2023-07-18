شقيقته ذهبت لزيارته مع ابنتها.. جنازة مهيبة لعائلة كاملة في انهيار عقار حدائق القبة

شيع أهالي مركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، جنازة 5 أفراد من عائلة واحدة بينهم أطفال، لقوا مصرعهم فى حادث انهيار عقار حدائق القبة.

حيث شهدت قرية الحجاجية القديمة مركز فاقوس، جنازة جماعية لأب وطفليه وشقيقته وابنتها، ممن لقوا مصرعهم فى حادث انهيار عقار حدائق القبة، وهم “محمد عبدالفتاح”، إمام مسجد، وطفليه ياسين ولوجين، وشقيقته هبة عبدالفتاح، وطفلتها شهد إيهاب.

وأفاد بعض شهود العيان أن شقيقة المتوفى كانت فى زيارة لهم هى وابنتها، وأصروا عليها بالمبيت لديهم بمنزلهم، لتبيت معهم هى وابنتها وتلقى مصرعها معهم فى انهيار العقار.

يذكر أن محافظة القاهرة، قد شهدت فجر أمس الاثنين، حادث مأساوي، إثر انهيار العقار 6 - حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري، عزبة مكاوي، بحي حدائق القبة، وأسفر الحادث عن 9 حالات وفاة ومصاب.

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