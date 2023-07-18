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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

وزير التموين
وزير التموين

تقدم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا المولى  عز وجل أن يديم على مصر نعم التنمية والاستقرار وجهود فخامته بالنجاح المتواصل في مسيرة التنمية لتحقيق طموحات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.

وقال  الدكتور على المصيلحى إننا نستلهم من تلك  المناسبة  قوة العمل المخلص لعبور كل التحديات وتحقيق المزيد من الانجازات، وختم  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تهنئته للرئيس بالمضى  قدمًا فى إنشاء المشروعات وتنفيذ التكليفات التى تخدم مصر وشعبها.

نحو مستقبل أفضل للرئيس عبد الفتاح السيسي علي المصيلحي وزير التموين والتجارة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حلول العام الهجري الجديد حلول العام الهجري إنشاء المشروعات

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