وزير التموين يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

تقدم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصر نعم التنمية والاستقرار وجهود فخامته بالنجاح المتواصل في مسيرة التنمية لتحقيق طموحات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.

وقال الدكتور على المصيلحى إننا نستلهم من تلك المناسبة قوة العمل المخلص لعبور كل التحديات وتحقيق المزيد من الانجازات، وختم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تهنئته للرئيس بالمضى قدمًا فى إنشاء المشروعات وتنفيذ التكليفات التى تخدم مصر وشعبها.