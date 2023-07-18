ضبط 410 مخالفات تموينية فى أسوان

شنت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس خالد أبوالقاسم، بالاشتراك مع الجهات الرقابية، حملات متتالية لضبط الأسواق خلال شهر يونيو، وخلال أيام إجازة عبد الأضحى المبارك.

أسفرت هذه الحملات عن تحرير العديد من المخالفات وضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والمجهولة المصدر بإجمالى 702 محضر ومخالفة، والتي شملت لحوما ومصنعات لحوم ودواجن وسجائر وأرز وسكر ودقيق ومعلبات وحلويات وغيرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح خالد أبوالقاسم أنه في مجال الأسواق فقد تحرير 292 مخالفة منها 6 مخالفات للبيع بأزيد من السعر المقرر، و176 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 مخالفات مواد بترولية، و12 مخالفة لمضبوطات دون ترخيص، و9 مخالفات لسلع مجهولة المصدر، و8 مخالفات للغش التجارى، و15 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر لحوم، و52 محضرا متنوعا.

ولفت إلى أنه فى مجال المخابز، تم ضبط 410 مخالفات متنوعة شملت 36 مخالفة لنقص الوزن، و45 مخالفة لعدم مطابقة للمواصفات، وتحرير 6 محاضر لتجميع الدقيق، و89 محضرا للتصرف فى الدقيق، و67 محضرا للتوقف، و56 مخالفة لمبيعات وهمية، و23 محضرا لميزان مخالف، فضلاً عن 27 محضر سجل، و42 للقائمة، و19 محضرا آخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.