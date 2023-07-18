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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة أسيوط يجتمع بأطباء مستشفيات الصدر والحميات والجهاز الهضمي والكبد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، اجتماعا موسعا مع أطباء وصيادلة ورؤساء أقسام مستشفيات الصدر والحميات والجهاز الهضمي والكبد بقاعة المؤتمرات الكبرى بمستشفى حميات أسيوط.

جاء ذلك بحضور دكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية مدير المكتب الفني ودكتور محمد مصطفى مدير إدارة الطوارئ ودكتور محسن شاكر مدير وحدات المناظير والمعتصم بالله السيوطي مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة ومسئولي وأعضاء المكتب الفني بمديرية الصحة جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبرعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وتناول الاجتماع مناقشة تطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصدر والحميات والجهاز الهضمي والكبد، وأكد وكيل الوزارة علي أهمية حسن معاملة المرضى والمترددين علي المنشآت الصحية والعيادات والاستقبالات.

كما ناقش زين، احتياجات الأقسام الطبية من المستلزمات الطبية اللازمة، وبحث المعوقات التي تؤثر علي انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، مؤكدا أيضا علي أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر للأطباء، للمساهمة في رفع كفاءة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

كما تطرق الاجتماع مناقشة تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفى حميات أسيوط وصدر أسيوط، ودور الصيدلة الإكلينيكية في التعامل مع الحالات المرضية.

وأكد وكيل الوزارة، على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، كما ناقش وكيل الوزارة أعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية، والجارية حاليًا ضمن خطة وزارة الصحة بتطوير مستشفى الصدر، موجها مدير المستشفى بالمرور المكثف لمختلف الأقسام الطبية، ومعالجة أي سلبيات وأي معوقات تؤثر على سير العمل، مع المتابعة المستمرة لأعمال التطوير، وسرعة الانتهاء منها لدخول كافة الأقسام الطبية الخدمة لصالح المرضي بالمحافظة.

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التدريب والتعليم الطبى المستمر أعضاء المكتب الفني الجهاز الهضمي والكبد التعليم الطبي المستمر الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المستلزمات الطبية اللازمة انتظام سير العمل تحسين جودة الخدمات الطبية

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