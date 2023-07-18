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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سباليتى يعلن تلقيه عرضًا من الأندية السعودية.. وهذا موقفه

سباليتي
سباليتي

قال المدرب الإيطالي الشهير لوتشيانو سباليتي، إنه تلقَّى عرضا رسميا من السعودية، لكن دون الكشف عن اسم النادي الذي فاوضه. 

وربطت تقارير صحفية، خلال اليومين الماضيين، اسم المدرب بنادي الأهلي السعودي، لتولي تدريبه بداية من الموسم المقبل. 

وقال سباليتي في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياضية" السعودية :"أتمتع حاليا بإجازة خاصة. نعم تلقيت عرضا من السعودية، لكن قراري الحالي عدم العمل مع أي ناد حتى نهاية العام الجاري".

 وقاد سباليتي فريق نابولي لتحقيق إنجاز تاريخي الموسم الماضي بالظفر بلقب "الكالتشيو" للمرة الأولى منذ 33 عاما، لكنه فضل الاستقالة عقب البطولة مباشرةً، مؤكدًا أنه سيحتاج إلى راحة إثر موسم شاق، خاضه رفقة النادي الجنوبي. 

وسبق لسباليتي أن درب العديد من الأندية الإيطالية، منها إمبولي، سامبدوريا، أودينيزي، إنتر ميلان، وروما الذي حصد معه لقبين في الكأس المحلية، ولقبا في "السوبر الإيطالي"، إضافةً إلى فوزه بالدوري الروسي مع زينيت سان بطرسبرج عامَي 2010 و2012.

لوتشيانو سباليتي سباليتي السعودية نابولى الاهلى

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