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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رسائل تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1445

العام الهجري
العام الهجري

تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد.. خلال الساعات الماضية، يبحث المسلمون عن أجمل عبارات التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية، ليتبادلوا التهاني بالعام الجديد. ويأتي ذلك بعد إعلان دار الإفتاء عن تحري هلال محرم وأن العام الهجري الجديد سيبدأ غدًا الأربعاء.

ونرصد في التقرير التالي تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد:

موعد بداية العام الهجري الجديد 1445

أعلنت الإفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن اليوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر يوليو لعام 2023 هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1444 هجريًا، وأن غدًا الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر يوليو لعام 2023 هو أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1445.

وأوضحت أن الهجرة النبوية الشريفة تمثل حدثًا تاريخيًّا فارقًا في تاريخ الإسلام، ونقلة مهمة انتقل بها المسلمون من حالٍ إلى حالٍ، وانطلقت بموجبها الدعوة إلى رحاب واسعة يذكر فيها اسم الله تعالى.

رسائل تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد

ويمكن ترديد دعاء العام الهجري الجديد 1445 كالتالي:

- كل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم ونحن في زيارة بيت الله الحرام.

- يا رب اجعل هذا العام الهجري عامًا مليئا بالبركة وخير على المسلمين، اللهم اجعلنا مما ينالون عفوك وعافيتك ورحمتك ورضاك وجنتك يا ذا الجلال والإكرام، وكل عام وأنتم بألف خير.

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رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1445.. وموعد إجازة رأس السنة

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أجمل 10 رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1445 للأهل والأصدقاء

- إنَّه الأول من شهر محرم، يوم الهجرة النبوية المباركة من مكة المكرمة إلى المدين المنورة، إنَّه أول يوم في السنة الهجرية الجديدة، ربِّ اجعله يومًا مباركًا وعامًا مباركًا يا أرحم الراحمين.

- عائلتي الجميلة، دمتم أجمل أعوامي يا كُل الخير والسرور، كل عام وأنتم بخير.

- تهنئة مقدمة باسمي إلى جميع المسلمين في العالم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

- أعادها الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

- مبارك السنة الهجرية الجديدة، عسى أن يكون هذا العام أفضل من أي وقتٍ مضى.

دعاء الرسول والصحابة مع بداية السنة الهجرية

- اللهم نسألك في عامنا الهجري الجديد، أن تفيض بالخيرات على عِبادك المُسلمين، وأن تجعلها سنة الخير المُباركة التي طال انتظار قلوبنا لفرحتها.

- اللهم نور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا بعيوبنا واحفظ جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب.

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