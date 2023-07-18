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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ الرئيس السيسى بحلول العام الهجرى الجديد

المستشار حسني عبد
المستشار حسني عبد اللطيف

هنأ المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد وجاء في التهنئة: "يطيب لي والقضاة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وجموع قضاة مصر، أن أبعث لفخامتكم بأجمل التهاني بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سيادتكم والشعب المصري العظيم بالخير واليمن والبركات وفقكم الله وسدد خطاكم فيما تقدمونه من إنجازات لوطننا الغالي والأمتين العربية والإسلامية".

 

بعث المستشار حسنى عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المستشار عمر مروان وزير العدل، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، المستشارعادل فهيم رئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور مسعد عبد المقصود بيومى رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس.

محكمة النقض مجلس القضاء الأعلى العام الهجري الجديد

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