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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

زيارة رعوية من الأنبا فيلوباتير لتفقد دار مسنات بالفكرية

الأنبا فيلوباتير
الأنبا فيلوباتير

زار نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، عقب  القداس الإلهي دار القديسة حنة للمسنات بالفكرية والتابع لمطرانية أبوقرقاص، وتفقد الدار واطمئن على توفير سبل الراحة وكافة احتياجات لساكنات الدار.

واستقبل نيافته لدى وصوله  الأب القس بطرس عزيز المسؤول عن الدار.

وكان قد صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بعزبة السوق بقرية الخياري التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٢٥ من أبناء الكنيسة ذاتها في رتبة إبصالتس، والقى نيافته كلمة روحية بعنوان "اسباب العثرة".

كما صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها، صلوات قداس عيد الرسل، في كنيسة الآباء الرسل التابعة للإيبارشية، وخلاله منح نيافته القس روفائيل لويس رتبة القمصية، وبحضور عدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان.

وفي السياق ذاته عمد نيافته 4 أطفال من أبناء الكنيسة، والقى نيافته كلمة روحية بعنوان "عمل القمصية في التدبير"، مقدمًا الشكر للضيوف الذين حضروا هذه المناسبة.

واخيرا صلى نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، القداس الإلهي، في كنيسة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بعزبة عبد الشهيد التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٤٦ من أبناء الكنيسة ذاتها في رتبة إبصالتس.

كان نيافته قد صلى عشية عيد القديس الأنبا شنودة بالكنيسة ذاتها وتم عمل دورة بأيقونة القديس، تلاه مجموعة فقرات وكلمة روحية بعنوان "ليس لي إنسان".

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