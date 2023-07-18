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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إجراء المقابلات والاختبارات للمتقدمين لوظائف الهندسة بالأقصر غدا

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت محافظة الأقصر، عن إجراء المقابلات والاختبارات للمتقدمين والمترشحين لوظائف الهندسة خلال الأيام المقبلة، حيث تبدأ المقابلات بدءاً من غد الأربعاء، وحتى يوم 7 أغسطس المقبل، وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه على كافة المرشحين لوظائف الهندسة الذين تم تحديد موعد للمقابلات والاختبارات بديوان عام محافظة الأقصر، ولصالح العمل تخطر المحافظة الجميع بالتالى:- (تم دمج أيام المقابلات اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 19/7/2023 - المجموعة التي تم تحديد الموعد لها يوم الخميس الموافق 20/7/2023 سوف يتم مقابلتهم واختبارهم يوم الأربعاء 19/7/2023 ضم مجموعة الأربعاء + مجموعة الخميس - تم تحديد يوم الاثنين 24/7/2023 للمجموعة التي تم التحديد لهم 23/7/2023، 24/7/2023، 25/7/2023 - تم تحديد الثلاثاء 25/7/2023 للمجموعة 26/7/2023 ، 27/7/2023، 30/7/2023 ، 31/7/2023 - تم تحديد يوم الاربعاء 26/7/2023 للمجموعة 1/8/2023، 2/8/2023، 3/8/2023 ، 6/8/2023، 7/8/2023 - تم تحديد يوم الخميس 27/7/2023 للمتخلفين عن موعد الاختبار المحدد لهم في جميع التخصصات. 

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، عن مد فعاليات تلقى ملفات الطلبات فى الإعلان الخاص بالوظائف الهندسية بديوان عام محافظة الأقصر، بمناسبة عدم الوصول للنسبة المقررة طبقا للقانون رقم (10) لسنة 2018 بالنسبة 5% لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إنه يتم قبول ملفات المتقدمين لوظائف الهندسة (مهندس) حتى تقدير مقبول، والتى تشمل (مهندسين مدني - مهندسين عمارة - مهندسين ميكانيكا - مهندسين كهرباء)، وتشمل التخصصات فى مجال الهندسة:- (مهندسين نظم ومعلومات - مهندسين مساحة)، وكشفت المحافظة عن الفنيين المطلوبين وتشمل التخصصات:- (فنيين تبريد وتكييف - فنيين مساحة - فنيين صيانة سباكة - فنيين شبكات.

الهندسة جامعة إجراء اختبارات الأقصر وظائف

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