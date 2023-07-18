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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الجزائرى يجرى محادثات مع نظيره الصينى

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون

أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي يزور الصين حاليًا، محادثات اليوم مع نظيره الصيني شي جين بينج، تناولت سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجال الاقتصادي والملفات الدولية الراهنة.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس الجزائري، أشرف عقب المحادثات إلى جانب نظيره الصيني على مراسم التوقيع على 19 وثيقة ما بين اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، شملت قطاع الاستثمار والبحث العلمي والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الزراعة والاتصالات ومجالات أخرى.

كان الرئيس الجزائري قد بدأ أمس زيارة إلى الصين على رأس وفد وزاري،  يلتقي خلالها الرئيس الصيني وعددًا من المسئولين الصينيين.

الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون الصين شي جين بينغ تبون

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