تعليم الشيوخ: التحالف الوطنى لعب دورًا رئيسيًا فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا

ثمن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة دور التحالف الوطني للعمل الأهلي في المجال التنموي خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي ما هو إلا توحيد لجهود البعد الاجتماعي التي تتضمن جهود الجمعيات الأهلية والمؤسسات بما يحقق النجاح لخريطة التنمية في مصر.

وقال دعبس إن شراكة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مع الحكومة تضمن أن تكون كل الجهود مثمرة بالشكل المنشود، مشيرًا إلى أن التحالف كان يحتاج لقانون منظم لعمله، فقد تم عرض مشروع قانون التحالف على مجلس النواب وتمت مناقشته والموافقة عليه الأسبوع الماضي لتنظيم عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي في مصر.

وأشار دعبس إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي وسع قاعدة المستفيدين من الدعم المقدم، فالدور الذي يقوم به التحالف الوطني في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، دور حيوي ورئيسي.

وأكد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واضحة على مختلف الأصعدة، وأحدثت نوعًا من الحراك داخل المجتمع المدني، الذي افتقدنا دوره خلال فترة كبيرة من عمر الوطن، مشيدًا بالدور الهائل، الذي يلعبه الرئيس السيسي في دعم عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي.

وتابع: "العمل التطوعي أخذ دفعة حقيقية بظهور التحالف الوطني للعمل الأهلي للنور، وعلى مدى شهور طويلة ماضية"، خاصة أن قطاع العمل الأهلي يعد الضلع الثالث المشارك في تنمية البلاد بالتعاون مع القطاعين الحكومى والخاص، وبالتالي كان يتطلب تنظيم الاستفادة منه بشكل أفضل، لاسيما وأنه يوجد في مصر نحو ٥٧ ألف جمعية أهلية من بينها أكثر من ٣٠ ألف جمعية أنهت إجراءات تقنين أوضاعها وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر، مشيرًا إلى أنه رغم الجهود الكبيرة المبذولة من تلك الجمعيات من قبل إلا أن آثارها ليست على المستوى المأمول نظرًا لعدم التنسيق.