«هتلاقيني فراشة» أبرزها.. عرض 4 أفلام خلال فعاليات نادي سينما المرأة (صور)

أقيمت مساء أمس، فعاليات نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

تم عرض فيلم "هتلاقيني فراشة" من إخراج عبد الرحمن عبقرينو، فيلم "في السكة" إخراج أميرة خليفة ،فيلم "ست اخوات" إخراج زينب سعدي، وفيلم "لاحيا في مكان اخر" صفاء السيد.

وعقب عرض الأفلام، أقيمت ندوة أدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، تحت ادارة الناقدة شاهندة محمد على فنياّ .

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما يشرف عليها مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما مجدي الشحرى ، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

سينما المرأة

سينما المرأة

سينما المرأة

سينما المرأة

سينما المرأة

سينما المرأة

سينما المرأة

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