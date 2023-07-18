محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، والذي يتم إنشاؤه بديوان عام المحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة أية معوقات، بحضور المهندسة هبة عبدالحميد، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والمهندس نشأت إسماعيل، مسئول الشركة المنفذة.

وأكد محافظ سوهاج أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة يهدف إلى تحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، لافتًا إلى أن المركز يهدف إلى تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليل زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كل الجهات المعنية وإتاحة البيانات.

وأشار "الفقي" إلى أن مركز السيطرة الموحد يعد نقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، مما يساهم بشكل كبير في التدخل السريع وقت حدوث الأزمات، واستكمالًا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمي، موجهًا الشركة المنفذة بسرعة نهو الأعمال والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ.

فيما قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية اليوم، بتفقد ترعة "أخميم الغربية" بنطاق قرية "نيدة" بمركز أخميم، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال تغطية الترعة خلال الأيام القليلة المقبلة، يرافقه المهندس مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الري بسوهاج، ولطفي محمد علي، رئيس مركز ومدينة أخميم.

وأوضح وكيل وزارة الري أن أعمال التغطية بالترعة تبدأ من مدخل مدينة سوهاج أمام المدينة الجامعية للطالبات، ولمسافة 700 متر باتجاه طريق سوهاج/ نيدة، وبتكلفة 19 مليونًا و860 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى توسعة الطريق، والحفاظ على البيئة.

فيما قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية بتفقد سوق مدينة ناصر الحضرية الجديدة، حيث تفقد التوسعات الجديدة التي تهدف إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من الباعة الجائلين، واطمأن على انتظام حركة البيع والشراء بالسوق الجديدة دون أية معوقات، وذلك بحضور اللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ضياء الدين أبوالعزم، استشاري الدعم المؤسسي للتنمية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندسة هبة عبدالحميد، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وعلي لطفي، رئيس حي شرق سوهاج.



وشملت جولة المحافظ بالسوق تفقد موقع إنشاء البائكات الإضافية بعدد 48 بائكة على مساحة 650 مترًا مسطحًا؛ ليصبح إجمالي السوق 122 بائكة و114 محلًا تجاريًا على مساحة 6400 متر مسطح، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كما تفقد المحافظ المحلات التي تم تسكينها بالمرحلة الأولى لأنشطة اللحوم والمجمدات والاكسسوارات والخردوات.



وشدد "الفقي"، خلال جولته بالسوق، على منع وجود أية باعة جائلين بمحيط السوق، والتأكد من التزام الباعة بالأماكن المخصصة لهم داخل السوق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، موجهًا مسئولي حي شرق سوهاج بتكثيف أعمال النظافة، ورفع التراكمات، بشكل يومي، حفاظًا على المظهر الحضاري اللائق للسوق.



والتقى المحافظ، خلال جولته، عددًا من المواطنين المترددين على السوق الذين عبروا عن سعادتهم بالسوق الجديدة، والقضاء على العشوائيات، والتقى عددًا من الباعة وأصحاب البائكات واستمع إلى مطالبهم.